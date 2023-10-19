Коктейли UHT – питьевой продукт на основе нормализованного молока и натуральных компонентов. Для производства таких напитков используется технология ультрапастеризации. Молоко подвергается быстрому нагреву до высокой температуры и столь же быстрому охлаждению. В итоге из него полностью выводятся все патогенные микроорганизмы, то есть сроки годности увеличиваются, вкус становится нежным и приятным.
В ассортименте:
- коктейль UHT «клубника», отличающийся приятным, сладким вкусом настоящей весенней клубники и мног7очисленными полезными свойствами;
- коктейль UHT «шоколад» с насыщенным, слегка тягучим вкусом ароматного натурального шоколада, такой напиток наверняка придется по вкусу не только детям, но и их родителям;
- коктейль UHT «карамель», отличающийся сладким и приятным вкусом, такой напиток идеально подходит для начала дня или легкого перекуса в полдень.
Натуральные коктейли от UHT – лучшее решение для полезного ежедневного рациона. Калорийность напитков низкая, при этом в составе сохранены все витамины и полезные вещества.