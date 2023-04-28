Сливки UHT – питьевой продукт, в основе которого находится натуральное сырье без применения консервантов или ароматизаторов. Маркировка UHT означает, что это ультрапастеризованные сливки с увеличенным сроком годности.
Компания БМК предлагает питьевые натуральные сливки, подвергаемые ультрапастеризации. Это особая современная технология, при которой сырье подвергается сильному нагреву буквально на пару секунд. Также быстро продукт охлаждается, что обеспечивает полное уничтожение патогенных бактерий и микроорганизмов.
Преимущества ультрапастеризованных сливок:
- насыщенный вкус, приятный, тонкий аромат;
- отсутствие патогенной микрофлоры, которая сокращает сроки хранения и может стать причиной пищевых расстройств;
- повышенная вязкость, что идеально подходит для питья;
- в составе только нормализованное сырье без применения порошкового восстановленного продукта, синтетических улучшителей вкуса и ароматизаторов;
- сливки UHT можно использовать не только для питья, но и для приготовления разнообразных блюд.
Питьевые сливки от БМК – это полностью натуральный продукт с насыщенным, приятным ароматом и нежным вкусом. При производстве не используются искусственные добавки или ароматизаторы. Это делает сливки полезными, подходящими для ежедневного рациона.